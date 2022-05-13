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Сборная США легко переиграла Латвию в матче чемпионате мира
Американцы не испытали проблем
Фото: Sportsnet
В Тампере (Финляндия) завершился матч стартового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные США и Латвии. Встреча закончилась победой американской команды.
США - Латвия 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)
На восьмой минуте матча Райли Барбер вывел сборную США, успешно подставив клюшку под бросок. На 11-й минуте Сет Джонс, реализовав численное большинство, а через минуту Томас Бордело с передачи Сета Джонса в третий раз поразил ворота Элвиса Мерзликина. На 33-й секунде второго периода Сэм Лафферти с передачи Джейкоба Мегны забил четвёртый гол. На 42-й минуте Андрис Джериньш «размочил» счёт, реализовав большинство.
Напомним, чемпионат мира стартовал сегодня, 13 мая, в Хельсинки и Тампере, он продлится до 29 мая 2022 года.
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