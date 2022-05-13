Защитник США пропустит чемпионат мира из-за травмы

Защитник сборной США Калеб Джонс не сыграет на чемпионате мира по хоккею 2022 года, пишет журналист Крис Питерс на своей странице в "Твиттере".

Игрок обороны получил травму, не сыграв ни одного матча.

Отмечается, что сборная США привезла с собой 23 хоккеистов, однако пока зарегистрировала только 20 игроков.

Напомним, сборная США сыграет в группе В вместе с командами Финляндии, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Великобритании и Австрии.