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Защитник США пропустит чемпионат мира из-за травмы

Хоккей
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Он так и ни сыграл ни в едином матче

Защитник США пропустит чемпионат мира из-за травмы

Фото: Olympics

Новина українською

Защитник сборной США Калеб Джонс не сыграет на чемпионате мира по хоккею 2022 года, пишет журналист Крис Питерс на своей странице в "Твиттере".

Игрок обороны получил травму, не сыграв ни одного матча.

Отмечается, что сборная США привезла с собой 23 хоккеистов, однако пока зарегистрировала только 20 игроков.

Напомним, сборная США сыграет в группе В вместе с командами Финляндии, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Великобритании и Австрии.

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В статье: Клеб Джонсон
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