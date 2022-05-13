Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник США пропустит чемпионат мира из-за травмы
Он так и ни сыграл ни в едином матче
Фото: Olympics
Защитник сборной США Калеб Джонс не сыграет на чемпионате мира по хоккею 2022 года, пишет журналист Крис Питерс на своей странице в "Твиттере".
Игрок обороны получил травму, не сыграв ни одного матча.
Отмечается, что сборная США привезла с собой 23 хоккеистов, однако пока зарегистрировала только 20 игроков.
Напомним, сборная США сыграет в группе В вместе с командами Финляндии, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Великобритании и Австрии.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Петраков объявил список легионеров, вызванных в сборную Украины
- Макрон предлагал Зеленскому пойти на уступки путину
- Есть 200-й самолет! Новые данные Генштаба о потерях россиян в войне с Украиной
- Зубко: ФХУ обсуждала возможность трудоустройства наших молодых хоккеистов в европейских топ-чемпионатах
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти