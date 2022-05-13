Торонто подписал контракт с капитаном сборной Финляндии

"Торонто Мэйпл Лифс" заключил соглашения с форвардом Рони Хирвоненом и защитником Топи Ниемеля, сообщается на официальной странице команды в "Твиттере".

Отмечается, что с хоккеистамм подписан трёхлетний контракт новичка. В среднем за сезон они будут получать по $ 856,666. Общая сумма каждой сделки составит примерно по $ 2,57 млн.

20-летний Ниемеля задрафтован "Торонто" в третьем раунде в 2020 году под общим 64-м номером. Последний сезон защитник провёл в финской СМ-Лииге, выступая за "Кярпят"