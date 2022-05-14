Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпионат мира 2022. Канада побеждает Германию, Финляндия разгромила Норвегию.
Результаты матчей первого игрового дня
Вчера, 13 мая в финском Хельсинки стартовал чемпионат мира по хоккею. После двух стартовых матчей, в которых Словакия
Вашему вниманию их результаты:
Германия – Канада
3 – 5 (0-2; 1-3; 2-0)
1 период: 0-1 Силлинджер (08,06); 0-2 Дюбуа (17,22)
2 период: 1-2 Михаэлис (07,24); 1-3 Дюбуа (11,37); 1-4 Джонсон (13,39); 1-5 Грегор (17,35)
3 период: 2-5 Плахта (01,13); 3-5 Зайдер (12,35)
Финляндия – Норвегия
5 – 0 (1-0; 2-0; 2-0)
1 период: 1-0 Пессонен (18,29);
2 период: 2-0 Райала (11,37); 3-0 Бьорнинен (16,06)
3 период: 4-0 Армиа (01,36); 5-0 Солинен (17,56)
Сегодня, 14 мая, мировое первенство продолжится еще шестью поединками. Первый из них начнется в 12:20 (Дания – Казахстан), а последний – в 20:20 (Германия – Словакия).
Популярное сейчас
- Россияне утопили танковую роту, отступая с Белогоровки
- Залужный показал американские гаубицы М777 "в работе" - ФОТО
- Гайдай: Россияне почти захватили Рубежное, но в Белогоровке "Чернобаевка отдыхает"
- Торонто подписал контракт с капитаном сборной Финляндии
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО