Чемпионат мира 2022. Канада побеждает Германию, Финляндия разгромила Норвегию.

Вчера, 13 мая в финском Хельсинки стартовал чемпионат мира по хоккею. После двух стартовых матчей, в которых Словакия победила Францию, а Латвия уступила США, игровой день продолжился еще парой встреч.

Вашему вниманию их результаты:

Германия – Канада

3 – 5 (0-2; 1-3; 2-0)

1 период: 0-1 Силлинджер (08,06); 0-2 Дюбуа (17,22)

2 период: 1-2 Михаэлис (07,24); 1-3 Дюбуа (11,37); 1-4 Джонсон (13,39); 1-5 Грегор (17,35)

3 период: 2-5 Плахта (01,13); 3-5 Зайдер (12,35)

Финляндия – Норвегия

5 – 0 (1-0; 2-0; 2-0)

1 период: 1-0 Пессонен (18,29);

2 период: 2-0 Райала (11,37); 3-0 Бьорнинен (16,06)

3 период: 4-0 Армиа (01,36); 5-0 Солинен (17,56)

Сегодня, 14 мая, мировое первенство продолжится еще шестью поединками. Первый из них начнется в 12:20 (Дания – Казахстан), а последний – в 20:20 (Германия – Словакия).