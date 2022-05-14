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НХЛ. Плей-офф. Флорида побеждает Вашингтон и выходит в 1/4 финала, Калгари проигрывает Даллас
Результаты матча 1/8 финала
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В ночь с 13 на 14 мая состоялись матчи 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Питтсбург" – "Рейнджерс"
3 – 5 (2-0; 1-3; 0-2)
Счет в серии: 3-3
"Вашингтон" – "Флорида"
3 – 4 после ОТ (0-0; 1-1; 2-2; 0-1)
Счет в серии: 2-4
"Даллас" – "Калгари"
4 – 2 (1-0; 2-2; 1-0)
Счет в серии: 3-3
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