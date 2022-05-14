  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. НХЛ. Плей-офф. Флорида побеждает Вашингтон и выходит в 1/4 финала, Калгари проигрывает Даллас
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НХЛ. Плей-офф. Флорида побеждает Вашингтон и выходит в 1/4 финала, Калгари проигрывает Даллас

Хоккей
Обновлено
(1 голосов)

Результаты матча 1/8 финала

НХЛ. Плей-офф. Флорида побеждает Вашингтон и выходит в 1/4 финала, Калгари проигрывает Даллас

google.co.uk

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 13 на 14 мая состоялись матчи 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Питтсбург" – "Рейнджерс"

3 – 5 (2-0; 1-3; 0-2)

Счет в серии: 3-3

"Вашингтон" – "Флорида"

3 – 4 после ОТ (0-0; 1-1; 2-2; 0-1)

Счет в серии: 2-4

"Даллас" – "Калгари"

4 – 2 (1-0; 2-2; 1-0)

Счет в серии: 3-3

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НХЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде