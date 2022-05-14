ЧМ по хоккею. Финляндия обыгрывает Латвию, Германия – Словакию

Начался второй тур чемпионата мира по хоккею в Финляндии. Сборная Финляндии обыграла сборную Латвии со счетом 2:1 и возглавила группу А с 6 очками. Латвия же оказалась на 8 месте с 0 очков и двумя поражениями.

В параллельном матче группы В сборная Германии обыграла сборную Словакии со счетом 2:1. Теперь у обоих команд по 3 очка и они расположились одна за другой: на 4 и 5 местах в таблице соответственно.

Завтра, 15 мая, сыграют такие матчи: Италия – Канада, Норвегия – Великобритания, Австрия – США, Франция – Казахстан, Чехия – Швеция и Дания – Швейцария.