Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ЧМ по хоккею. Финляндия обыгрывает Латвию, Германия – Словакию
Финны возглавляют свою группу
Фото: Getty Images
Начался второй тур чемпионата мира по хоккею в Финляндии. Сборная Финляндии обыграла сборную Латвии со счетом 2:1 и возглавила группу А с 6 очками. Латвия же оказалась на 8 месте с 0 очков и двумя поражениями.
В параллельном матче группы В сборная Германии обыграла сборную Словакии со счетом 2:1. Теперь у обоих команд по 3 очка и они расположились одна за другой: на 4 и 5 местах в таблице соответственно.
Завтра, 15 мая, сыграют такие матчи: Италия – Канада, Норвегия – Великобритания, Австрия – США, Франция – Казахстан, Чехия – Швеция и Дания – Швейцария.
Популярное сейчас
- Челси - Ливерпуль: смотреть онлайн бесплатно финал Кубка Англии
- Челси - Ливерпуль. Анонс и прогноз на финальный матч Кубка Англии на 14.05.2022
- Глава Харьковской ОВА: На Изюмском направлении ВСУ перешли в контрнаступление
- Чемпионат мира 2022. Канада побеждает Германию, Финляндия разгромила Норвегию.
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
- Пес Патрон - талисман черниговских саперов, ставший суперзвездой интернета. ФОТО