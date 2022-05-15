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НХЛ. Плей-офф. Тампа-Бэй и Эдмонтон выходят в 1/4 финала

Хоккей
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Результаты матчей 1/8 финала

НХЛ. Плей-офф. Тампа-Бэй и Эдмонтон выходят в 1/4 финала

google.co.uk

UA-Футбол
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В ночь с 14 на 15 мая состоялись матчи 1/8 плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Торонто" – "Тампа-Бей"

1 – 2 (0-1; 1-1; 0-0)

1 период: 0-1 Пол (18,24)

2 период: 1-1 Райли (13,25); 1-2 Пол (16,32)

3 период: 0-0

Счет в серии: 3-4

"Эдмонтон" – "Лос-Анджелес"

2 – 0 (0-0; 1-0; 1-0)

1 период: 1-0 Сиси (13,15)

2 период: 2-0 Макдевид (16,07)

3 период: 0-0

Счет в серии: 4-3

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В статье: НХЛ
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