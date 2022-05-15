Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Плей-офф. Тампа-Бэй и Эдмонтон выходят в 1/4 финала
Результаты матчей 1/8 финала
google.co.uk
В ночь с 14 на 15 мая состоялись матчи 1/8 плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Торонто" – "Тампа-Бей"
1 – 2 (0-1; 1-1; 0-0)
1 период: 0-1 Пол (18,24)
2 период: 1-1 Райли (13,25); 1-2 Пол (16,32)
3 период: 0-0
Счет в серии: 3-4
"Эдмонтон" – "Лос-Анджелес"
2 – 0 (0-0; 1-0; 1-0)
1 период: 1-0 Сиси (13,15)
2 период: 2-0 Макдевид (16,07)
3 период: 0-0
Счет в серии: 4-3
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Травмы Ливерпуля и щедрость Челси. Почему в финале Кубка Англии победил Реал. Аудиомнение #145
- ВСУ уничтожили еще одного чемпиона "русского мира" по танковому биатлону
- Враг начал доукомплектовывать бригады морской пехоты членами экипажей кораблей - сводка Генштаба
- ЧМ-2022. Словакия удержала преимущество в матче с Францией
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
- На бухло деньги есть. Украинская модель Playboy рассказала, как Милевский требовал бесплатный суп
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти