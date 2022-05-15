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Чемпионат мира. Канада разгромила Италию, Норвегия на зубах прошла Великобританию

Хоккей
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Результаты матчей третьего дня

Чемпионат мира. Канада разгромила Италию, Норвегия на зубах прошла Великобританию

UA-Футбол
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Сегодня, 15 мая, состоялись первые два поединка третьего дня чемпионата мира по хоккею. Вашему вниманию их результаты:

Италия – Канада

1 – 6 (1-1; 0-3; 0-2)

1 период: 1-0 Пьетрониро (12,57); 1-1 Сенгайм (15,15)

2 период: 1-2 Андерсон (08,15); 1-3 Руа (15,14); 1-4 Джонсон (17,30)

3 период: 1-5 Мэйо (02,49); 1-6 Грегор (14,54)

Норвегия – Великобритания

4 – 3 после серии буллитов (1-0; 2-0; 0-3; 0-0; 2-1)

1 период: 1-0 Клавстед (16,13);

2 период: 2-0 Олимб (06,35); 3-0 Олимб (15,19)

3 период: 3-1 дауд (12,51); 3-2 Жемчужины (13,29); 3-3 Ричардсон (16,09)

Буллиты:

Норвегия: Третенес, Хага

ВБ: Конвей

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В статье: Канада чемпионат мира по хоккею
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