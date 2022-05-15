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Чемпионат мира. Канада разгромила Италию, Норвегия на зубах прошла Великобританию
Результаты матчей третьего дня
Сегодня, 15 мая, состоялись первые два поединка третьего дня чемпионата мира по хоккею. Вашему вниманию их результаты:
Италия – Канада
1 – 6 (1-1; 0-3; 0-2)
1 период: 1-0 Пьетрониро (12,57); 1-1 Сенгайм (15,15)
2 период: 1-2 Андерсон (08,15); 1-3 Руа (15,14); 1-4 Джонсон (17,30)
3 период: 1-5 Мэйо (02,49); 1-6 Грегор (14,54)
Норвегия – Великобритания
4 – 3 после серии буллитов (1-0; 2-0; 0-3; 0-0; 2-1)
1 период: 1-0 Клавстед (16,13);
2 период: 2-0 Олимб (06,35); 3-0 Олимб (15,19)
3 период: 3-1 дауд (12,51); 3-2 Жемчужины (13,29); 3-3 Ричардсон (16,09)
Буллиты:
Норвегия: Третенес, Хага
ВБ: Конвей
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