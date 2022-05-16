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Сборная Канады уверенно обыграла Словакию на ЧМ-2022
Номинальные хозяева просто не дали шансов соперникам
фото - USA TODAY Sports
16 мая в группе А сборная Канады по хоккею одержала крупную победу над командой Словакии в рамках чемпионата мира — 2022.
ЧМ-2022. 16 мая. Группа А
Канада - Словакия 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе "Ледовый дворец".
В составе канадской сборной голами отметились: Пьер-Люк Дюбуа (дубль), Адам Лаури, Коул Силлинджер, а также Морган Гики. Единственный гол словаков забил форвард Самуэль Такач.
Напомним, что сборная Канады сейчас располагается на первом месте в турнирной таблице группы А, набрав девять очков после трёх встреч.
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