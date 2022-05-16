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Сборная Канады уверенно обыграла Словакию на ЧМ-2022

Хоккей
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Номинальные хозяева просто не дали шансов соперникам

Сборная Канады уверенно обыграла Словакию на ЧМ-2022

фото - USA TODAY Sports

Новина українською

16 мая в группе А сборная Канады по хоккею одержала крупную победу над командой Словакии в рамках чемпионата мира — 2022.

ЧМ-2022. 16 мая. Группа А

Канада - Словакия 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Встреча прошла в Хельсинки (Финляндия) на стадионе "Ледовый дворец".

В составе канадской сборной голами отметились: Пьер-Люк Дюбуа (дубль), Адам Лаури, Коул Силлинджер, а также Морган Гики. Единственный гол словаков забил форвард Самуэль Такач.

Напомним, что сборная Канады сейчас располагается на первом месте в турнирной таблице группы А, набрав девять очков после трёх встреч.

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В статье: сборная Канады по хоккею сборная Словакии по хоккею
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