  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Вегас Голден Найтс уволил главного тренера
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вегас Голден Найтс уволил главного тренера

Хоккей
(1 голосов)

Команда не смогла пробиться в плей-офф Кубка Стэнли

Вегас Голден Найтс уволил главного тренера

Фото: Sportbox

Новина українською

Главный тренер "Вегас Голден Найтс" Питер Дебур уволен, пишет официальный сайт клуба.

"Мы хотели бы поблагодарить Пита Дебуру за его приверженность "Вегасу" в течение последних трёх сезонов. С момента присоединения к организации Пит и его сотрудники помогли нам пройти через уникальные и сложные обстоятельства, свидетелями которых мы стали, с тех пор как наша франшиза стала участником НХЛ. После продолжительных дискуссий в течение последних двух недель мы решили, что клубу нужен новый тренер, чтобы добиться успеха в следующем сезоне", — сообщил генеральный менеджер "Голден Найтс" Келли Маккриммон.

Напомним, 53-летний специалист возглавлял "рыцарей" с 2019 года. В текущем сезоне "Вегас" не сумел пробиться в плей-офф Кубка Стэнли — 2022.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вегас Голден Найтс Питер Дебур
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде