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Вегас Голден Найтс уволил главного тренера
Команда не смогла пробиться в плей-офф Кубка Стэнли
Фото: Sportbox
Главный тренер "Вегас Голден Найтс" Питер Дебур уволен, пишет официальный сайт клуба.
"Мы хотели бы поблагодарить Пита Дебуру за его приверженность "Вегасу" в течение последних трёх сезонов. С момента присоединения к организации Пит и его сотрудники помогли нам пройти через уникальные и сложные обстоятельства, свидетелями которых мы стали, с тех пор как наша франшиза стала участником НХЛ. После продолжительных дискуссий в течение последних двух недель мы решили, что клубу нужен новый тренер, чтобы добиться успеха в следующем сезоне", — сообщил генеральный менеджер "Голден Найтс" Келли Маккриммон.
Напомним, 53-летний специалист возглавлял "рыцарей" с 2019 года. В текущем сезоне "Вегас" не сумел пробиться в плей-офф Кубка Стэнли — 2022.
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