Вегас Голден Найтс уволил главного тренера

Главный тренер "Вегас Голден Найтс" Питер Дебур уволен, пишет официальный сайт клуба.

"Мы хотели бы поблагодарить Пита Дебуру за его приверженность "Вегасу" в течение последних трёх сезонов. С момента присоединения к организации Пит и его сотрудники помогли нам пройти через уникальные и сложные обстоятельства, свидетелями которых мы стали, с тех пор как наша франшиза стала участником НХЛ. После продолжительных дискуссий в течение последних двух недель мы решили, что клубу нужен новый тренер, чтобы добиться успеха в следующем сезоне", — сообщил генеральный менеджер "Голден Найтс" Келли Маккриммон.

Напомним, 53-летний специалист возглавлял "рыцарей" с 2019 года. В текущем сезоне "Вегас" не сумел пробиться в плей-офф Кубка Стэнли — 2022.