ЧМ-2022. Сборная Финляндии легко справилась с США

Сборная Финляндии одержала победу над командой США в рамках группового этапа чемпионата мира 2022 года по хоккею.

Финляндия - США 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена».

В составе финской команды заброшенными шайбами отметились Микаэль Гранлунд, Валттери Фильппула, Сакари Маннинен, а также Микко Лехтонен. Единственный гол у сборной США забил Алекс Гальченюк.

После трёх матчей сборная Финляндии возглавляет турнирную таблицу группы В, набрав девять очков. США занимает третье место, после трёх игр заработав пять баллов.