Президент ФХУ: Трудно планировать национальный чемпионат

Федерация хоккея Украины провела совещание с клубами в преддверии сезона 2022/23.

Президент ФХУ Георгий Зубко отметил, что продолжающееся до конца лета военное положение значительно усложняет проведение чемпионата, но определенная работа ведется.

"Безусловно, в нынешних условиях в связи с ограничениями из-за военного положения в Украине трудно планировать национальный чемпионат, однако работа в этом направлении ведется. Есть трудности организационно-финансового характера у клубов, поэтому Федерация хоккея Украины ведет переговоры о помощи профессиональному хоккею", – отметил президент ФХУ Георгий Зубко.