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Президент ФХУ: Трудно планировать национальный чемпионат
Федерация хоккея Украины ведет переговоры о помощи профессиональному хоккею
Федерация хоккея Украины провела совещание с клубами в преддверии сезона 2022/23.
Президент ФХУ Георгий Зубко отметил, что продолжающееся до конца лета военное положение значительно усложняет проведение чемпионата, но определенная работа ведется.
"Безусловно, в нынешних условиях в связи с ограничениями из-за военного положения в Украине трудно планировать национальный чемпионат, однако работа в этом направлении ведется. Есть трудности организационно-финансового характера у клубов, поэтому Федерация хоккея Украины ведет переговоры о помощи профессиональному хоккею", – отметил президент ФХУ Георгий Зубко.
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