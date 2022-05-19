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Президент ФХУ: Трудно планировать национальный чемпионат

Хоккей
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Федерация хоккея Украины ведет переговоры о помощи профессиональному хоккею

Президент ФХУ: Трудно планировать национальный чемпионат

Новина українською

Федерация хоккея Украины провела совещание с клубами в преддверии сезона 2022/23.

Президент ФХУ Георгий Зубко отметил, что продолжающееся до конца лета военное положение значительно усложняет проведение чемпионата, но определенная работа ведется.

"Безусловно, в нынешних условиях в связи с ограничениями из-за военного положения в Украине трудно планировать национальный чемпионат, однако работа в этом направлении ведется. Есть трудности организационно-финансового характера у клубов, поэтому Федерация хоккея Украины ведет переговоры о помощи профессиональному хоккею", – отметил президент ФХУ Георгий Зубко.

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В статье: ФХУ
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