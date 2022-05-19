НХЛ назвала даты награждения игроков

Медиа-служба Национальной хоккейной лиги объявила о датах начала объявления имён победителей наград в разных номинациях.

Отмечается, что имя обладателя премии Марка Мессье (за лидерские качества) будет названо 1 июня. 2 июня станет известен обладатель "Джек Адамс Эворд" (приз лучшему тренеру), 3 июня — "Билл Мастертон Трофи" (приз за верность хоккею), 4 июня — премия имени Вилли О'Ри (вручается за использование хоккея как платформы для влияния на общество), 5 июня — "Фрэнк Селки Трофи" (приз лучшему форварду оборонительного плана), 6 июня — "Леди Бинг Трофи" (приз за джентльменское поведение на льду), а 7-го числа — "Кинг Клэнси Трофи" (пример на льду и за его пределами).

С 21 июня будут объявлены победители пяти самых престижных наград: "Колдер Трофи" (приз лучшему новичку), "Харт Трофи" (приз самому ценному игроку для своей команды), "Норрис Трофи" (приз лучшему защитнику), "Тед Линдсей Эворд" (приз самому выдающемуся игроку регулярного чемпионата), а также "Везина Трофи" (приз лучшему вратарю).