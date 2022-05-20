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Финляндия разгромила Великобританию в матче чемпионата мира по хоккею

Хоккей
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Финны не дали шансов соперникам

Финляндия разгромила Великобританию в матче чемпионата мира по хоккею

фото - Reuters

Новина українською

В Тампере (Финляндия) на стадионе завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Финляндии и Великобритании. Встреча закончилась разгромной победой финской команды.

ЧМ-2022. Группа B

Великобритания - Финляндия 0:6 (2:0, 2:0, 2:0)

На седьмой минуте Никлас Фриман вывел хозяев турнира вперёд. На 12-й минуте Юусо Хиетанен удвоил преимущество финнов. На 27-й минуте Валттери Фильппула забросил третью шайбу в ворота великобританцев, а менее чем через две минуты Йоэль Армиа — четвёртую. В середине третьего периода Саку Мяэналанен довёл счёт до разгромного. На 56-й минуте Тони Раяла с передачи Миро Хейсканена реализовал большинство. Юхо Олкинуора оформил шат-аут.

Напомним, чемпионат мира стартовал 13 мая в Хельсинки и Тампере.

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В статье: сборная Финляндии хоккею
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