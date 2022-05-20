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ЧМ-2022. Сборная Германии не заметила Италию
Ещё один матч завершился разгромом
В Хельсинки (Финляндия) завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Германии и Италии. Встреча закончилась разгромной победой немецкой команды
ЧМ-2022. Группа A
Германия - Италия 9:4 (4:0, 2:1, 3:3)
В составе сборной Германии голы забили Ясин Эхлиз, Даниэль Фишбух, Александр Карачун, оформившие по дублю, а также Лукас Райхель, Самуэль Сорамис и Кай Висман. За Италию шайбы забросили Томмасо Траверса, Лука Фриго, Даниэль Мантенуто и Алекс Петан.
Таким образом, сборная Германии одержала четвёртую победу подряд.
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