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ЧМ-2022. Сборная Германии не заметила Италию

Хоккей
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Ещё один матч завершился разгромом

ЧМ-2022. Сборная Германии не заметила Италию

Новина українською

В Хельсинки (Финляндия) завершился матч очередного дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Германии и Италии. Встреча закончилась разгромной победой немецкой команды

ЧМ-2022. Группа A

Германия - Италия 9:4 (4:0, 2:1, 3:3)

В составе сборной Германии голы забили Ясин Эхлиз, Даниэль Фишбух, Александр Карачун, оформившие по дублю, а также Лукас Райхель, Самуэль Сорамис и Кай Висман. За Италию шайбы забросили Томмасо Траверса, Лука Фриго, Даниэль Мантенуто и Алекс Петан.

Таким образом, сборная Германии одержала четвёртую победу подряд.

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В статье: сборная Германии по хоккею сборная Италии по хоккею
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