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НХЛ. Плей-офф. Рейнджерс второй раз уступает Каролине, Эдмонтон выровнял счет в серии против Калгари
Результаты матчи 1/4 плей-офф
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В ночь с 20 на 21 мая состоялись матчи 1/4 плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:
"Каролина" – "Рейнджерс"
2 – 0 (0-0; 1-0; 1-0)
Счет в серии: 2-0
"Калгари" – "Эдмонтон"
3 – 5 (2-1; 1-2; 2-0)
Счет в серии: 1-1
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