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НХЛ. Плей-офф. Рейнджерс второй раз уступает Каролине, Эдмонтон выровнял счет в серии против Калгари

Хоккей
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Результаты матчи 1/4 плей-офф

НХЛ. Плей-офф. Рейнджерс второй раз уступает Каролине, Эдмонтон выровнял счет в серии против Калгари

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UA-Футбол
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В ночь с 20 на 21 мая состоялись матчи 1/4 плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию их результаты:

"Каролина" – "Рейнджерс"

2 – 0 (0-0; 1-0; 1-0)

Счет в серии: 2-0

"Калгари" – "Эдмонтон"

3 – 5 (2-1; 1-2; 2-0)

Счет в серии: 1-1

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В статье: НХЛ
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