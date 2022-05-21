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Чемпионат мира 2022. Дания уверенно побеждает Францию, Швеция в овертайме уступает США

Хоккей
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Результаты матчей ЧМ

Чемпионат мира 2022. Дания уверенно побеждает Францию, Швеция в овертайме уступает США

Фото: Olympics

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21 мая, шестью матчами продолжается чемпионат мира по хоккею. Вашему вниманию результаты первых двух поединков:

Дания – Франция

3 – 0 (1-0; 1-0; 1-0)

США – Швеция

3 – 2 (1-1; 1-0; 0-1; 1-0)

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В статье: чемпионат мира по хоккею
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