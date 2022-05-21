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Чемпионат мира 2022. Дания уверенно побеждает Францию, Швеция в овертайме уступает США
Результаты матчей ЧМ
Фото: Olympics
Сегодня, 21 мая, шестью матчами продолжается чемпионат мира по хоккею. Вашему вниманию результаты первых двух поединков:
Дания – Франция
3 – 0 (1-0; 1-0; 1-0)
США – Швеция
3 – 2 (1-1; 1-0; 0-1; 1-0)
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