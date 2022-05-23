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Сборная Чехии с минимальным счётом обыграла США в матче ЧМ-2022
Гости так и не смогли реализовать свои шансы
Фото: Olympics
Сборная Чехии по хоккею одержала победу над командой США в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года.
Чехия - США 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Встреча прошла в Тампере (Финляндия) на стадионе "Нокиа-Арена".
Единственный гол в игре на восьмой минуте забил нападающий Матей Блюмель, ему ассистировал Гинек Зогорна.
Чешская сборная заработала 13 баллов после шести сыгранных встреч и расположилась на третьей строчке в турнирной таблице группы В.
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