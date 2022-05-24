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ЧМ-2022. Швейцария обыграла Германию в серии буллитов
Номинальные хозяева оказались сильнее
Сборная Швейцарии одержала победу над командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года по хоккею в серии буллитов.
ЧМ-2022. Группа А
Швейцария - Германия 4:3 (1:2, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)
В составе команды Германии в основное время отличились Кай Висман, Штефан Лойбль и Маттиас Плахта. У швейцарцев отметились Андрес Амбюль, Пиус Зутер и Денис Мальгин. В серии буллитов точные броски у Швейцарии нанесли Нико Хишир и Дамьен Риа, которые принесли команде седьмую победу в семи матчах группового этапа.
Сборная Швейцарии в 1/4 финала сыграет с командой США, Германия ожидает своего соперника по результатам оставшихся матчей группового этапа. Встречи четвертьфинала состоятся в четверг, 26 мая.
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