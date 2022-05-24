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Защитник сборной Дании клюшкой разбил стекло

Хоккей
(1 голосов)

Он был в ярости

Защитник сборной Дании клюшкой разбил стекло

Новина українською

Защитник сборной Дании Маркус Лауридсен позволил себе выплеснуть эмоции в концовке встречи чемпионата мира по хоккею 2022 года с командой Словакии.

К 59-й минуте счёт был 6:1 в пользу номинальных хозяев. При таком раскладе в плей-офф выходили именно словаки, а датчане покидали турнир, так как им нельзя было проигрывать с разницей в три или более шайбы.

Раздосадованный Лауридсен чуть более чем за минуту до завершения матча со всей силы клюшкой ударил по заградительному стеклу и разбил его. За этой защитник получил 10-минутное удаление.

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В статье: сборная Дании по хоккею Маркус Лауридсен
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