Защитник сборной Дании клюшкой разбил стекло

Защитник сборной Дании Маркус Лауридсен позволил себе выплеснуть эмоции в концовке встречи чемпионата мира по хоккею 2022 года с командой Словакии.

К 59-й минуте счёт был 6:1 в пользу номинальных хозяев. При таком раскладе в плей-офф выходили именно словаки, а датчане покидали турнир, так как им нельзя было проигрывать с разницей в три или более шайбы.

Раздосадованный Лауридсен чуть более чем за минуту до завершения матча со всей силы клюшкой ударил по заградительному стеклу и разбил его. За этой защитник получил 10-минутное удаление.