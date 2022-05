Обыграл всю команду и дал в девятку. Форвард Колорадо забросил, пожалуй, лучший гол плей-офф НХЛ

В ночь на четверг, 26 мая, в Национальной хоккейной лиге был сыгран один матч плей-офф – в полуфинале Западной конференции "Колорадо Эвеланш" принимали "Сент-Луис Блюз".

Героем встречи стал 26-летний канадец Натан МакКинон. Он оформил хет-трик, при этом третья шайба стала настоящим шедевром. Он промчался через всю площадку, обыграл всех, кто попадался на его пути и забросил в верхний угол! Примечательно, что для МакКинона эта шайба стала 40-й в нынешнем сезоне.

Но отличная игра Натана, как ни странно, не позволила "Колорадо" победить и закрыть серию. "Сент-Луиз продемонстрировал незаурядный характер. Блюзмены сначала отыгрались со счета 0:3, затем, когда Маккинон сделал счет 4:3, сравняли на последней минуте третьего периода. Пришлось играть овертайм, в котором Тайлер Бозак забросил победную шайбу – 4:5 в пользу "Сент-Луис".

