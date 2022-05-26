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Обыграл всю команду и дал в девятку. Форвард Колорадо забросил, пожалуй, лучший гол плей-офф НХЛ

Хоккей
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Но это не помогло выиграть!

Обыграл всю команду и дал в девятку. Форвард Колорадо забросил, пожалуй, лучший гол плей-офф НХЛ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В ночь на четверг, 26 мая, в Национальной хоккейной лиге был сыгран один матч плей-офф – в полуфинале Западной конференции "Колорадо Эвеланш" принимали "Сент-Луис Блюз".

Героем встречи стал 26-летний канадец Натан МакКинон. Он оформил хет-трик, при этом третья шайба стала настоящим шедевром. Он промчался через всю площадку, обыграл всех, кто попадался на его пути и забросил в верхний угол! Примечательно, что для МакКинона эта шайба стала 40-й в нынешнем сезоне.

Но отличная игра Натана, как ни странно, не позволила "Колорадо" победить и закрыть серию. "Сент-Луиз продемонстрировал незаурядный характер. Блюзмены сначала отыгрались со счета 0:3, затем, когда Маккинон сделал счет 4:3, сравняли на последней минуте третьего периода. Пришлось играть овертайм, в котором Тайлер Бозак забросил победную шайбу – 4:5 в пользу "Сент-Луис".

Таким образом, счет в серии стал 3:2 в пользу "Колорадо". Следующий матч состоится на площадке "Блюз".

Отметим, что во втором полуфинале Запада "Эдмонтон" выигрывает у "Калгари" 3:1. На Востоке "Тампа-Бэй" уже в финале, разгромив "Флориду" 4:0, за вторую путевку соревнуются "Каролина" и "Нью-Йорк" – после четырех матчей счет ничейный 2:2.

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В статье: НХЛ Сент-Луис Блюз Колорадо Эвеланш лучшие шайбы
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