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ЧМ-2022. Канада в овертайме обыграла Швецию

Хоккей
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Интрига держалась до последних секунд

ЧМ-2022. Канада в овертайме обыграла Швецию

фото - USA TODAY Sports

Новина українською

Сборная Канады одержала победу в овертайме над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года по хоккею.

Канада - Швеция 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 1:0)

Встреча прошла в Тампере (Финляндия).

На второй минуте счёт открыл форвард шведской команды Карл Клингберг. Удвоил преимущество на восьмой минуте нападающий Вильям Нюландер. Третий гол в ворота канадцев на 29-й минуте забил Макс Фриберг.

На 42-й минуте одну шайбу отыграл защитник сборной Канады Райан Грейвз. Второй гол канадцев на 59-й минуте забил Пьер-Люк Дюбуа, через 30 секунд счёт сравнял форвард Мэтью Барзал. В овертайме победную шайбу сборной Канады забросил в большинстве Дрейк Батерсон.

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В статье: сборная Канады по хоккею сборная Швеции по хоккею
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