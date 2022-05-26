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ЧМ-2022. Канада в овертайме обыграла Швецию
Интрига держалась до последних секунд
фото - USA TODAY Sports
Сборная Канады одержала победу в овертайме над командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года по хоккею.
Канада - Швеция 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 1:0)
Встреча прошла в Тампере (Финляндия).
На второй минуте счёт открыл форвард шведской команды Карл Клингберг. Удвоил преимущество на восьмой минуте нападающий Вильям Нюландер. Третий гол в ворота канадцев на 29-й минуте забил Макс Фриберг.
На 42-й минуте одну шайбу отыграл защитник сборной Канады Райан Грейвз. Второй гол канадцев на 59-й минуте забил Пьер-Люк Дюбуа, через 30 секунд счёт сравнял форвард Мэтью Барзал. В овертайме победную шайбу сборной Канады забросил в большинстве Дрейк Батерсон.
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