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Сборные россии и беларуси не допустили на ЧМ-2023
Очередное правильное решение IIHF
IIHF
Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила на официальном сайте о том, что сборные россии и беларуси не сыграют на чемпионате мира – 2023.
Напомним, что международная федерация хоккея лишила россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Позднее турнир перенесли в Финляндию и Латвию.
Напомним, в эти дни проходит ЧМ-2022. В полуфинале (суббота, 28 мая) сыграют следующие пары:
Финляндия — США;
Канада — Чехия.
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