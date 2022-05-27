Сборные россии и беларуси не допустили на ЧМ-2023

Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила на официальном сайте о том, что сборные россии и беларуси не сыграют на чемпионате мира – 2023.

Напомним, что международная федерация хоккея лишила россию права на проведение чемпионата мира 2023 года. Позднее турнир перенесли в Финляндию и Латвию.

Напомним, в эти дни проходит ЧМ-2022. В полуфинале (суббота, 28 мая) сыграют следующие пары:

Финляндия — США;

Канада — Чехия.