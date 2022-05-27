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Названо место проведения ЧМ-2023

Хоккей
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Организаторы сменили страну проведения соревнований

Названо место проведения ЧМ-2023

Новина українською

ИИХФ объявила, что молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2023 пройдёт в Канаде. Принимать турнир будут Галифакс и Монктон. Также сообщается, что МЧМ-2024 состоится в Гётеборге в Швеции.

Молодёжный чемпионат мира – 2022, который досрочно был завершён, состоится в августе текущего года в Эдмонтоне (Канада).

Турнир пройдёт с 9 по 20 августа.

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В статье: чемпионат мира по хоккею
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