Названо место проведения ЧМ-2023

ИИХФ объявила, что молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2023 пройдёт в Канаде. Принимать турнир будут Галифакс и Монктон. Также сообщается, что МЧМ-2024 состоится в Гётеборге в Швеции.

Молодёжный чемпионат мира – 2022, который досрочно был завершён, состоится в августе текущего года в Эдмонтоне (Канада).

Турнир пройдёт с 9 по 20 августа.