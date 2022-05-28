Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НХЛ. Плей-офф. Колорадо побеждает Сент-Луис и обеспечивает место в полуфинале
Результаты матча 1/4 финала
google.co.uk
В ночь с 27 на 28 мая состоялся поединок 1/4 плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию его результат:
"Сент-Луис" – "Колорадо"
2 – 3 (1-0; 1-1; 0-2)
1 период: 1-0 Фолк (19,00)
2 период: 1-1 Комфер (05,19); 2-1 Кайру (09,34)
3 период: 2-2 Комфер (10,18); 2-3 Хелм (19,54)
Счет в серии: 2 – 4
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Янукович написал украинцам письмо. Предостерегает от "посягательств" Польши и призывает к глубокому диалогу с рф
- Последняя попытка до мобилизации. Генштаб рф отдал приказ готовить резервные батальоны - СМИ
- СМИ: Ярославский охладел к футболу, за Металлист отвечает Красников
- Обыграл всю команду и дал в девятку. Форвард Колорадо забросил, пожалуй, лучший гол плей-офф НХЛ
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
Новости по теме
- 14:42 Весь спорт Невероятная драма, которую решил лучший игрок мира. Определился первый финалист Запада в НХЛ
- 13:54 Весь спорт Обыграл всю команду и дал в девятку. Форвард Колорадо забросил, пожалуй, лучший гол плей-офф НХЛ
- 08:42 Весь спорт НХЛ. Плей-офф. Сент-Луис проигрывает Колорадо в третьем четвертьфинальном матче
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet