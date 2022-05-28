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НХЛ. Плей-офф. Колорадо побеждает Сент-Луис и обеспечивает место в полуфинале

Хоккей
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Результаты матча 1/4 финала

НХЛ. Плей-офф. Колорадо побеждает Сент-Луис и обеспечивает место в полуфинале

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В ночь с 27 на 28 мая состоялся поединок 1/4 плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию его результат:

"Сент-Луис" – "Колорадо"

2 – 3 (1-0; 1-1; 0-2)

1 период: 1-0 Фолк (19,00)

2 период: 1-1 Комфер (05,19); 2-1 Кайру (09,34)

3 период: 2-2 Комфер (10,18); 2-3 Хелм (19,54)

Счет в серии: 2 – 4

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В статье: НХЛ
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