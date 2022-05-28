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Финляндия победила США в полуфинале ЧМ по хоккею

Хоккей
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Третий подряд выход финнов в финал чемпионата мира

Финляндия победила США в полуфинале ЧМ по хоккею

Фото: Team USA Hockey

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Финляндии обыграла сборную США в полуфинальном матче Чемпионата мира по хоккею со счетом 4:3. В параллельном матче сыграют команды Канады и Чехии.

Для сборной Финляндии этот выход в финал Чемпионата мира – третий подряд. В 2019 году финны победили, в 2021 – проиграли Канаде.

В последний раз сборная США побеждала на ЧМ по хоккею еще в 1960 году. С тех пор лучший результат американцев – третье место, бронзу они выиграли уже семь раз.

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В статье: сборная Финляндии по хоккею чемпионат мира по хоккею сборная США по хоккею
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