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Финляндия победила США в полуфинале ЧМ по хоккею
Третий подряд выход финнов в финал чемпионата мира
Фото: Team USA Hockey
Сборная Финляндии обыграла сборную США в полуфинальном матче Чемпионата мира по хоккею со счетом 4:3. В параллельном матче сыграют команды Канады и Чехии.
Для сборной Финляндии этот выход в финал Чемпионата мира – третий подряд. В 2019 году финны победили, в 2021 – проиграли Канаде.
В последний раз сборная США побеждала на ЧМ по хоккею еще в 1960 году. С тех пор лучший результат американцев – третье место, бронзу они выиграли уже семь раз.
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