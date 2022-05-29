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НХЛ. Плей-офф. Рейнджерс побеждает Каролину и сравнивает счет в четвертьфинальной серии
Нас ожидает седьмой матч
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В ночь с 28 на 29 мая состоялся матч 1/4 плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию его результат:
"Рейнджерс" – "Каролина"
5 – 2 (2-0; 2-2; 1-0)
1 период: 1-0 Мотт (07,22); 2-0 Зибанеджад (09,51)
2 период: 3-0 Хитил (03,24); 3-1 Шей (05,05); 4-1 Хитил (06,47); 4-2 Трочек (12,47)
3 период: 5-2 Панарин (07,43)
Счет в серии: 3-3
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