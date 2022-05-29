Сборная Чехии победила в матче за третье место на ЧМ по хоккею

Сборная Чехии обыграла сборную США в матче за третье место Чемпионата мира по хоккею со счетом 8:4. В финале турнира сыграют сборные Канады и Финляндии.

Эта бронза стала первой медалью для Чехии на чемпионатах мира с 2012 года, когда команда также заняла третье место. Для американцев последним призовым местом было третье на прошлогоднем ЧМ.

В полуфинальных матчах сборная Чехии проиграла Канаде, а сборная США – Финляндии. Именно финны и канадцы выиграли последние два Чемпионата мира – в 2019 и 2021 годах.