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Сборная Чехии победила в матче за третье место на ЧМ по хоккею
Первая медаль чехов с 2012 года
Фото: Sportsnet
Сборная Чехии обыграла сборную США в матче за третье место Чемпионата мира по хоккею со счетом 8:4. В финале турнира сыграют сборные Канады и Финляндии.
Эта бронза стала первой медалью для Чехии на чемпионатах мира с 2012 года, когда команда также заняла третье место. Для американцев последним призовым местом было третье на прошлогоднем ЧМ.
В полуфинальных матчах сборная Чехии проиграла Канаде, а сборная США – Финляндии. Именно финны и канадцы выиграли последние два Чемпионата мира – в 2019 и 2021 годах.
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