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Сборная Чехии победила в матче за третье место на ЧМ по хоккею

Хоккей
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Первая медаль чехов с 2012 года

Сборная Чехии победила в матче за третье место на ЧМ по хоккею

Фото: Sportsnet

UA-Футбол
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Сборная Чехии обыграла сборную США в матче за третье место Чемпионата мира по хоккею со счетом 8:4. В финале турнира сыграют сборные Канады и Финляндии.

Эта бронза стала первой медалью для Чехии на чемпионатах мира с 2012 года, когда команда также заняла третье место. Для американцев последним призовым местом было третье на прошлогоднем ЧМ.

В полуфинальных матчах сборная Чехии проиграла Канаде, а сборная США – Финляндии. Именно финны и канадцы выиграли последние два Чемпионата мира – в 2019 и 2021 годах.

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В статье: сборная Чехии по хоккею чемпионат мира по хоккею сборная США по хоккею
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