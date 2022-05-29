Финляндия выиграла Чемпионат мира по хоккею

Сборная Финляндии выиграла Чемпионат мира по хоккею, в финале обыграв сборную Канады со счетом 4:3 ОТ. Всего лишь три месяца назад финны также победили на Олимпийском хоккейном турнире в Пекине.

Тогда в финале была обыграна сборная ОКР со счетом 2:1. Это было первое в истории золото Финляндии на Олимпиаде. На Чемпионатах мира же команда выступает гораздо успешнее – это уже четвертая победа.

Более того, финны выиграли двое из трех последних турниров. В 2021 же команда также вышла в финал, однако проиграла все той же сборной Канады.