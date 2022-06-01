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Колорадо и Эдмонтон сыграли один из лучших матчей сезона в НХЛ. Зрители увидели 14 шайб, а Ойлерс едва не отыгрались со счёта 3:7
Эпичный старт финалов конференций
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Национальной хоккейной лиге стартовали финалы концеренций. Первым матчем стала заруба на Западе между "Колорадо" и "Эдмонтоном", подарившая зрителям 14 шайб.
"Ойлерс" открыли счёт на пятой минуте поединка. Однако уже через десять оборотов секундной стрелки они уже были в статусе догоняющих. За четыре минуты до конца второго периода "Эдмонтон" проигрывал в четыре гола (7:3), но не сдался и смог сократить отставание до минимума. Однако за 22 секунды до финальной сирены при счёте 7:6 "Эвеланш" забросил восьмую шайбу в пустые ворота соперника, установив окончательный результат в матче.
"Колорадо" повёл в серии 1:0, а следующий поединок состоится уже в ночь со 2 на 3 июня. Днём ранее в финале Востока встретятся "Рейнджерс" и "Тампа-Бей".
НХЛ. Плей-офф. Финал Западной конференции
"Колорадо Эвеланш" - "Эдмонтон Ойлерс" 8:6
Шайбы: Комфер 6, Маккиннон 16, Макар 20, Кадри 21, Рантанен 25, Комфер 27, Кольяно 37, Ландескуг 60 - Кейн 6, Хайман 20, Маклауд 23, Макдэвид 37, Раян 44, Ньюджент-Хопкинс 53
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