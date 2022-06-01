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Мартен Сан-Луи продлил контракт с Монреалем и стал главным тренером
46-летний специалист продолжит работу с командой в качестве главного
"Монреаль Канадиенс" подписал новый контракт со специалистом Мартеном Сан-Луи, сообщает официальный сайт клуба.
46-летний специалист продолжит работу с командой в качестве главного. Ранее он был исполняющим обязанности главного тренера клуба.
Соглашение с тренером рассчитано на три года, до конца сезона-2024/2025.
Под руководством Сан-Луи "Канадиенс" добились победы в 14 матчах из 37, набрав при этом больше половины от общего числа очков за сезон (32 из 55). Сан-Луи стал 32-м главным тренером в истории "Канадиенс".
Напомним, "Монреаль" начинал сезон под руководством Доминика Дюшарма, который в прошлом году впервые с 1993 года вывел команду в финал Кубка Стэнли. По итогам нынешнего сезона команда не попала в плей-офф НХЛ.
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