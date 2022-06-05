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НХЛ. Плей-офф. Колорадо побеждает Эдмонтон и увеличивает отрыв в серии
Результаты полуфинала
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В ночь с 4 на 5 июня состоялся матч 1/2 финала плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию его результат:
"Эдмонтон" – "Колорадо"
2 – 4 (1-1; 0-1; 1-2)
1 период: 1-0 Макдевид (00,38); 1-1 Ничушкин (16,12)
2 период: 1-2 Ничушкин (04,37);
3 период: 2-2 Маклауд (07,34); 2-3 Комфер (12,42); 2-4 Рантанен (19,30)
Счет в серии: 0-3
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