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НХЛ. Плей-офф. Колорадо побеждает Эдмонтон и увеличивает отрыв в серии

Хоккей
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Результаты полуфинала

НХЛ. Плей-офф. Колорадо побеждает Эдмонтон и увеличивает отрыв в серии

google.co.uk

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 4 на 5 июня состоялся матч 1/2 финала плей-офф розыгрыша Национальной хоккейной лиги. Вашему вниманию его результат:

"Эдмонтон" – "Колорадо"

2 – 4 (1-1; 0-1; 1-2)

1 период: 1-0 Макдевид (00,38); 1-1 Ничушкин (16,12)

2 период: 1-2 Ничушкин (04,37);

3 период: 2-2 Маклауд (07,34); 2-3 Комфер (12,42); 2-4 Рантанен (19,30)

Счет в серии: 0-3

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В статье: НХЛ
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