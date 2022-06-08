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Тампа сравняла счёт в финале Востока
"Колорадо" в ожидании своего соперника
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Тампа-Бэй Лайтнинг" и "Рейнджерс" продолжают борьбу в Финале Востока за участие в решающем поединке Кубка Стэнли.
Четвёртый поединок соперников завершился победой "Тампы". "Лайтнинг" на протяжении игры шли по стабильному графику, забивая по одному голу за период. Лишь в заключительной части третьего "тайма" соперники обменялись голами.
Заметим, что два первых матча на площадке "Рейнджерс" завершились победами нью-йоркцев. Два последующих поединка уже оставила за собой "Тампа". Теперь серия возвращается на площадку "Рейнджерс", ближайшая встреча состоится 10 июня.
Добавим, что победитель Западной конференции уже известен:
НХЛ. Финал Востока
"Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Нью-Йорк Рейнджерс" 4:1
Голы: Марун 3, Кучеров 24, Стамкос 44, Палат 60 - Панарин 37
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