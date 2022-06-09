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Российские войска уничтожили один из символов Северодонецка
Ледовой дворец уничтожен
Российские оккупанты уничтожили Ледовый дворец в Северодонецке.
Об этом написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Фейсбуке.
"Уничтожили один из символов Северодонецка. Ледовый дворец сгорел. 5000 северодончан (именно столько вмещал зал) больше не посетят концерт на лучшей сцене города…рашисты забросали Ледовыми снарядами. Лед, фигурное катание, хоккей, волейбол, спортивная школа, концерты, выпускные - почти 50 лет истории спортивного и культурного развития нашего Северодонецка.
Вдребезги… Не простим, ублюдки!", - написал глава Луганской ОВА.
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