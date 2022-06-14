Средняя стоимость билета на первый матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли стала самой высокой за последние 12 лет

Организаторы объявили цены на билеты на первый матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли, в которой встретятся "Колорадо Эвеланш" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". Первый матч серии состоится 16 июня в Колорадо.

По информации ESPN, средняя стоимость билета составляет $ 1061. Это самая высокая средняя стоимость билета на первый матч финальной серии Кубка Стэнли с 2010 года.

Стоимость билетов на вторичном рынке составляет от $ 750 до $ 5250.