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Средняя стоимость билета на первый матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли стала самой высокой за последние 12 лет
Самый дорогой билет стоит более 5 тысяч евро
Организаторы объявили цены на билеты на первый матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли, в которой встретятся "Колорадо Эвеланш" и "Тампа-Бэй Лайтнинг". Первый матч серии состоится 16 июня в Колорадо.
По информации ESPN, средняя стоимость билета составляет $ 1061. Это самая высокая средняя стоимость билета на первый матч финальной серии Кубка Стэнли с 2010 года.
Стоимость билетов на вторичном рынке составляет от $ 750 до $ 5250.
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