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Вегас Голден Найтс узнал имя нового главного тренера

Хоккей
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Им стал экс-тренер Бостон Брюинз

Вегас Голден Найтс узнал имя нового главного тренера

google.co.uk

Новина українською

Брюс Кэссиди стал новым главным тренером "Вегас Голден Найтс", пишет официальный сайт клуба.

Общая статистика Кэссиди в качестве главного тренера в НХЛ — 292-155-53, а также на его счету ещё 38 побед в плей-офф Кубка Стэнли. Ранее Брюс с сезона-2016/2017 занимал должность главного тренера "Бостон Брюинз".

В сезоне-2019/2020 Кэссиди с "Бостоном", набрав 100 очков в чемпионате, выиграл Президентский кубок третий раз в истории клуба и получил награду лучшему тренеру чемпионата.

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В статье: Вегас Голден Найтс Брюс Кэссиди
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