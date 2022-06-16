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Начался финал НХЛ - Колорадо выиграл первый матч в овертайме

Хоккей
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Команды забросили на двоих семь шайб

Начался финал НХЛ - Колорадо выиграл первый матч в овертайме

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на четверг, 16 июня, начался финал Национальной хоккейной лиги - в первом матче "Колорадо Эвеланш" принимали на своей площадке "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Хозяева довольно быстро вышли вперед и развили успех, на что гости ответили техническим голом Ника Пола. Тем не менее, на первый перерыв "Колорадо" ушел, ведя в счете в две шайбы – отличился финн Артурри Леконен.

Во втором периоде "Тампа-Бей", которая, напомним, в прошлом сезоне выиграла чемпионство, сравняла счет усилиями Палата и Сергачева. В третьей 20-минутке "Колорадо" владели преимуществом, но воплотить ее в победную шайбу смогли только в овертайме – решающий бросок нанес швед Андре Бураковский.

Итак, "Колорадо", выигравшие Западную конференцию, повели в серии. Следующий матч состоится в ночь на воскресенье, 19 июня.

НХЛ. Финал
"Колорадо Эвеланш" – "Тампа-Бэй Лайтнинг" 4:3
Голы: Ландеског 8, Ничушкин 10, Леконен 18, Бураковский 62 от – Пол 13, Палат 33, Сергачев 34

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В статье: НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Колорадо Эвеланш
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