Начался финал НХЛ - Колорадо выиграл первый матч в овертайме

В ночь на четверг, 16 июня, начался финал Национальной хоккейной лиги - в первом матче "Колорадо Эвеланш" принимали на своей площадке "Тампа-Бэй Лайтнинг".

Хозяева довольно быстро вышли вперед и развили успех, на что гости ответили техническим голом Ника Пола. Тем не менее, на первый перерыв "Колорадо" ушел, ведя в счете в две шайбы – отличился финн Артурри Леконен.

Во втором периоде "Тампа-Бей", которая, напомним, в прошлом сезоне выиграла чемпионство, сравняла счет усилиями Палата и Сергачева. В третьей 20-минутке "Колорадо" владели преимуществом, но воплотить ее в победную шайбу смогли только в овертайме – решающий бросок нанес швед Андре Бураковский.

Итак, "Колорадо", выигравшие Западную конференцию, повели в серии. Следующий матч состоится в ночь на воскресенье, 19 июня.

НХЛ. Финал

"Колорадо Эвеланш" – "Тампа-Бэй Лайтнинг" 4:3

Голы: Ландеског 8, Ничушкин 10, Леконен 18, Бураковский 62 от – Пол 13, Палат 33, Сергачев 34