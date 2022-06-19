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Колорадо разгромили Тампу-Бэй во втором матче финальной серии
Полная капитуляция
Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 18 на 19 июня состоялся второй поединок финальной серии розыгрыша Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию его результат:
НХЛ 2021/2022
19.06.2022, Ball Arena
Финал
"Колорадо" – "Тампа-Бей"
7 – 0 (3-0; 2-0; 2-0)
1 период: 1-0 Ничушкин (02,54); 2-0 Мэнсон (07,55); 3-0 Бураковский (13,52)
2 период: 4-0 Ничушкин (04,51); 5-0 Хелм (16,26)
3 период: 6-0 Макар (02,04); 7-0 Макар (09,49)
Счет в серии: 2-0
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