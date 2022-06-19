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Колорадо разгромили Тампу-Бэй во втором матче финальной серии

Хоккей
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Полная капитуляция

Колорадо разгромили Тампу-Бэй во втором матче финальной серии

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 18 на 19 июня состоялся второй поединок финальной серии розыгрыша Национальной хоккейной лиги 2021/2022. Вашему вниманию его результат:

НХЛ 2021/2022

19.06.2022, Ball Arena

Финал

"Колорадо" – "Тампа-Бей"

7 – 0 (3-0; 2-0; 2-0)

1 период: 1-0 Ничушкин (02,54); 2-0 Мэнсон (07,55); 3-0 Бураковский (13,52)

2 период: 4-0 Ничушкин (04,51); 5-0 Хелм (16,26)

3 период: 6-0 Макар (02,04); 7-0 Макар (09,49)

Счет в серии: 2-0

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В статье: Кубок Стэнли Колорадо Эвеланш Тампа-Бэй
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