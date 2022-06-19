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Капитан Тампы после 0-7 от Колорадо: Нужно двигаться дальше, всем нужно собраться

Хоккей
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Надо быть сильными

Капитан Тампы после 0-7 от Колорадо: Нужно двигаться дальше, всем нужно собраться

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Капитан команды "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос прокомментировал проигрыш своей команды во втором матче финальной серии Кубка Стэнли от "Колорадо". Его слова цитирует официальный сайт НХЛ:

"Наверное, после этой игры многие подумают, что серия окончена. Но у нас очень устойчивая команда. Мы были в таком положении в прошлой серии.

В плей-офф нет разницы, с каким счетом ты проиграл – 0:1, 0:7 или 0:10. Нужно двигаться дальше, всем нужно собраться.

Вы знаете, что мы собираемся это сделать. Мы вернемся домой к нашим фанатам и посмотрим, чего мы стоим" – сказал он.

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В статье: Кубок Стэнли Тампа-Бэй
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