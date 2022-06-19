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Капитан Тампы после 0-7 от Колорадо: Нужно двигаться дальше, всем нужно собраться
Надо быть сильными
Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан команды "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос прокомментировал
"Наверное, после этой игры многие подумают, что серия окончена. Но у нас очень устойчивая команда. Мы были в таком положении в прошлой серии.
В плей-офф нет разницы, с каким счетом ты проиграл – 0:1, 0:7 или 0:10. Нужно двигаться дальше, всем нужно собраться.
Вы знаете, что мы собираемся это сделать. Мы вернемся домой к нашим фанатам и посмотрим, чего мы стоим" – сказал он.
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