Победный гол никто не заметил. Колорадо вплотную приблизился к чемпионству в НХЛ - ВИДЕО

В ночь на четверг, 23 июня, в НХЛ состоялся четвертый матч финальной серии. Если перед этим "Тампа-Бей" размазала "Колорадо", сократив отставание, то на этот раз "Эвеланш" действовали гораздо эффективнее.

Хозяева дважды выходили вперед, но каждый раз гости находили аргументы в ответ. Интересно, что в первом случае МакКиннон переправил шайбу в сетку коньком.

В конце концов, после трех периодов была зафиксирована ничья 2:2. Победителя пришлось определять в овертайме, а здесь "Колорадо" нашли свой момент. Голевую комбинацию начал голкипер Дарси Куэмпер (первый голкипер в истории НХЛ с ассистом в плей-офф), Леконен продолжил, а Назем Кадри положил под перекладину. При этом шайба застряла между сеткой и обшивкой, так что хоккеисты и зрители не сразу поняли, что произошло. Лишь спустя время "Колорадо" начали праздновать третью победу в серии. Чтобы получить Кубок Стэнли, им осталось выиграть один матч.

Следующий матч состоится в ночь на субботу в Денвере.

НХЛ. Финал. Четвертый матч

"Тампа-Бей Лайтнинг" – "Колорадо Эвеланш" 2:3 (от)

Счет в серии 1:3

Шайбы: Чирелли 1, Хедман 31 – МакКиннон 26, Кольяно 43, Кадри 73