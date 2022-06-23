Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Победный гол никто не заметил. Колорадо вплотную приблизился к чемпионству в НХЛ - ВИДЕО
Лавина почти докатилась до финиша
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на четверг, 23 июня, в НХЛ состоялся четвертый матч финальной серии. Если перед этим "Тампа-Бей" размазала "Колорадо", сократив отставание, то на этот раз "Эвеланш" действовали гораздо эффективнее.
Хозяева дважды выходили вперед, но каждый раз гости находили аргументы в ответ. Интересно, что в первом случае МакКиннон переправил шайбу в сетку коньком.
All tied up in Tampa! #StanleyCup— NHL (@NHL) June 23, 2022
????????: ABC, @ESPNPlus https://t.co/Yn0bJ26ESi
????????: @Sportsnet https://t.co/GRXbmsc4B7 pic.twitter.com/TfYCJizTsH
В конце концов, после трех периодов была зафиксирована ничья 2:2. Победителя пришлось определять в овертайме, а здесь "Колорадо" нашли свой момент. Голевую комбинацию начал голкипер Дарси Куэмпер (первый голкипер в истории НХЛ с ассистом в плей-офф), Леконен продолжил, а Назем Кадри положил под перекладину. При этом шайба застряла между сеткой и обшивкой, так что хоккеисты и зрители не сразу поняли, что произошло. Лишь спустя время "Колорадо" начали праздновать третью победу в серии. Чтобы получить Кубок Стэнли, им осталось выиграть один матч.
NAZEM! KADRI!— NHL (@NHL) June 23, 2022
The @Avalanche take a 3-1 series lead! #StanleyCup pic.twitter.com/eVIjSKz6or
Следующий матч состоится в ночь на субботу в Денвере.
НХЛ. Финал. Четвертый матч
"Тампа-Бей Лайтнинг" – "Колорадо Эвеланш" 2:3 (от)
Счет в серии 1:3
Шайбы: Чирелли 1, Хедман 31 – МакКиннон 26, Кольяно 43, Кадри 73
Популярное сейчас
- Экс-кандидат в президенты Барселоны: Ни Левандовский, ни Кунде, ни Бернарду Силва не придут
- Премьер Грузии заявил, что Арахамия помешал Тбилиси получить статус кандидата в ЕС
- HIMARS на минималках. ВСУ показали, как модернизировали ракетницу от Ка-52 - ВИДЕО
- Интрига жива. Тампа-Бэй разбила Колорадо в третьем матче финала НХЛ
- Красотка дня. Украинка, которая представит нашу страну на конкурсе Мисс Вселенная-2022. ФОТО
- Мелитопольские фермери подсунули солдатам оркостана отравленную черешню