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НХЛ. Тампа побеждает Колорадо в пятом матче финальной серии и возвращает интригу в битве за Кубок.
Нас ждет еще минимум один матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь с 24 на 25 июня состоялся пятый поединок финальной серии розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2021/2022.
"Колорадо" могли оформить чемпионство уже в этом поединке, одержав свою четвертую победу, однако игроки "Тампы" были против такого развития событий и смогли бувально вырвать нужный результат.
Плей-офф НХЛ. Финал Кубка Стэнли
"Колорадо" – "Тампа-Бэй"
2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
1 период: Рутта (15,23)
2 период: 1-1 Ничушкин (05,07); 1-2 Кучеров (08,10)
3 период: 2-2 Макар (02,31); 2-3 Палат (13,38)
Счет в серии: 3-2
Этой победой "Молнии" снова вернули серию домой. Однако больше права на ошибку у них нет, им нужна только победа.
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