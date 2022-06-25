НХЛ. Тампа побеждает Колорадо в пятом матче финальной серии и возвращает интригу в битве за Кубок.

В ночь с 24 на 25 июня состоялся пятый поединок финальной серии розыгрыша Национальной хоккейной лиги сезона 2021/2022.

"Колорадо" могли оформить чемпионство уже в этом поединке, одержав свою четвертую победу, однако игроки "Тампы" были против такого развития событий и смогли бувально вырвать нужный результат.

Плей-офф НХЛ. Финал Кубка Стэнли

"Колорадо" – "Тампа-Бэй"

2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

1 период: Рутта (15,23)

2 период: 1-1 Ничушкин (05,07); 1-2 Кучеров (08,10)

3 период: 2-2 Макар (02,31); 2-3 Палат (13,38)

Счет в серии: 3-2

Этой победой "Молнии" снова вернули серию домой. Однако больше права на ошибку у них нет, им нужна только победа.