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НХЛ. Колорадо дожал Тампу в финальной серии и завоевал Кубок Стэнли
Окончательный счет серии – 4:2
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на 27-ое июня в США состоялся шестой поединок чемпионской серии НХЛ. "Колорадо" вел в счете 3:2, так что у "Тампы" не было права на ошибку. "Молнии" выиграли предыдущий матч, поэтому на эмоциональном подъеме стремились окончательно переломить ход плей-офф.
Однако это им не удалось, хотя начало матча было многообещающим для "Тампы". Шайба Стамкоса, заброшенная на четвертой минуте, дала преимущество "молниям", однако во втором периоде меткие броски МакКиннона и Лехконена поставили команду из Флориды в крайне затруднительное положение. В конце концов, отыграться было уже не сила.
4:2 – это финальная точка в серии, титул берет "Колорадо Эвелланш". Для "бордовых" это третий Кубок Стэнли в их истории. Предыдущий титул подобного разлива был добыт более двадцати лет назад, в 2001-м.
НХЛ. Финал. Шестой матч
"Тампа-Бей Лайтнинг" - "Колорадо Эвелланш" 1:2
Счет серии – 2:4
Шайбы: Стамкос 4 – МакКиннон 17, Лехконен 28
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