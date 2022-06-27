НХЛ. Колорадо дожал Тампу в финальной серии и завоевал Кубок Стэнли

В ночь на 27-ое июня в США состоялся шестой поединок чемпионской серии НХЛ. "Колорадо" вел в счете 3:2, так что у "Тампы" не было права на ошибку. "Молнии" выиграли предыдущий матч, поэтому на эмоциональном подъеме стремились окончательно переломить ход плей-офф.

Однако это им не удалось, хотя начало матча было многообещающим для "Тампы". Шайба Стамкоса, заброшенная на четвертой минуте, дала преимущество "молниям", однако во втором периоде меткие броски МакКиннона и Лехконена поставили команду из Флориды в крайне затруднительное положение. В конце концов, отыграться было уже не сила.

4:2 – это финальная точка в серии, титул берет "Колорадо Эвелланш". Для "бордовых" это третий Кубок Стэнли в их истории. Предыдущий титул подобного разлива был добыт более двадцати лет назад, в 2001-м.