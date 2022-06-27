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НХЛ. Колорадо дожал Тампу в финальной серии и завоевал Кубок Стэнли

Хоккей
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Окончательный счет серии – 4:2

НХЛ. Колорадо дожал Тампу в финальной серии и завоевал Кубок Стэнли

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 27-ое июня в США состоялся шестой поединок чемпионской серии НХЛ. "Колорадо" вел в счете 3:2, так что у "Тампы" не было права на ошибку. "Молнии" выиграли предыдущий матч, поэтому на эмоциональном подъеме стремились окончательно переломить ход плей-офф.

Однако это им не удалось, хотя начало матча было многообещающим для "Тампы". Шайба Стамкоса, заброшенная на четвертой минуте, дала преимущество "молниям", однако во втором периоде меткие броски МакКиннона и Лехконена поставили команду из Флориды в крайне затруднительное положение. В конце концов, отыграться было уже не сила.

4:2 – это финальная точка в серии, титул берет "Колорадо Эвелланш". Для "бордовых" это третий Кубок Стэнли в их истории. Предыдущий титул подобного разлива был добыт более двадцати лет назад, в 2001-м.

НХЛ. Финал. Шестой матч
"Тампа-Бей Лайтнинг" - "Колорадо Эвелланш" 1:2
Счет серии – 2:4
Шайбы: Стамкос 4 – МакКиннон 17, Лехконен 28

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В статье: Тампа-Бэй Лайтнинг Кубок Стэнли Колорадо Эвеланш
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