Латвия заменит россию на молодежном чемпионате мира

Международная федерация хоккея назвала даты молодежного чемпионата мира по хоккею.

Матчи пройдут с 9 по 20 августа в Канаде. Турнир стартовал в декабре прошлого года, но затем был остановлен из-за коронавируса.

Молодежная сборная России не сможет участвовать в турнире. Ее заменит сборная Латвии.

Группа A: Канада, Финляндия, Чехия, Словакия, Латвия.

Группа B: США, Швеция, Германия, Швейцария, Австрия.

В плей-офф выйдут топ-4 команды из каждой группы. По итогам турнира никто не вылетает.