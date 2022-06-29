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Латвия заменит россию на молодежном чемпионате мира

Хоккей
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Международная федерация хоккея назвала даты проведения соревнований

Латвия заменит россию на молодежном чемпионате мира

Новина українською

Международная федерация хоккея назвала даты молодежного чемпионата мира по хоккею.

Матчи пройдут с 9 по 20 августа в Канаде. Турнир стартовал в декабре прошлого года, но затем был остановлен из-за коронавируса.

Молодежная сборная России не сможет участвовать в турнире. Ее заменит сборная Латвии.

Группа A: Канада, Финляндия, Чехия, Словакия, Латвия.

Группа B: США, Швеция, Германия, Швейцария, Австрия.

В плей-офф выйдут топ-4 команды из каждой группы. По итогам турнира никто не вылетает.

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В статье: молодежный чемпионат мира
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Источник:
Sport.ua

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