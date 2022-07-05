IIHF оставила в силе дисквалификацию россии и беларуси

Международная федерация хоккея IIHF отклонила апелляции федераций хоккея беларуси и россии по поводу отстранения команд из этих стран от международных турниров. Об этом пишет официальный сайт организации.

По данным комиссии, обращения Федераций хоккея белоруси и россии были отклонены, поскольку решения совета IIHF признаны не санкцией, а реализацией недискриминационной политики безопасности.

Дисциплинарный совет также принял решение в пользу IIHF в отзыве россии прав на проведение молодежных и взрослых чемпионатов мира 2023 года, а также по решению не назначать российских арбитров на международные турниры.