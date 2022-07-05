Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
IIHF оставила в силе дисквалификацию россии и беларуси
Апелляция отклонена
IIHF
Международная федерация хоккея IIHF отклонила апелляции федераций хоккея беларуси и россии по поводу отстранения команд из этих стран от международных турниров. Об этом пишет официальный сайт организации.
По данным комиссии, обращения Федераций хоккея белоруси и россии были отклонены, поскольку решения совета IIHF признаны не санкцией, а реализацией недискриминационной политики безопасности.
Дисциплинарный совет также принял решение в пользу IIHF в отзыве россии прав на проведение молодежных и взрослых чемпионатов мира 2023 года, а также по решению не назначать российских арбитров на международные турниры.
Популярное сейчас
- Динамо - Янг Бойз: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Динамо получило предложение по Цыганкову от топ-клуба Испании - источник
- Планы Днепра-1 и Вереса, сегодня четвертый матч Динамо. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Вратаря сборной России, который собирался играть в НХЛ, отправили служить в армии за Полярный круг
- Красотка дня. Очаровательная девушка, которая защищает Украину в составе 93-ї ОМБр Холодний яр. ФОТО
- Звезда Динамо Виктор Цыганков сыграл свадьбу со своей очаровательной второй половинкой. ФОТО