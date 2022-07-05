  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. IIHF оставила в силе дисквалификацию россии и беларуси
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

IIHF оставила в силе дисквалификацию россии и беларуси

Хоккей
Обновлено
(1 голосов)

Апелляция отклонена

IIHF оставила в силе дисквалификацию россии и беларуси

IIHF

Новина українською

Международная федерация хоккея IIHF отклонила апелляции федераций хоккея беларуси и россии по поводу отстранения команд из этих стран от международных турниров. Об этом пишет официальный сайт организации.

По данным комиссии, обращения Федераций хоккея белоруси и россии были отклонены, поскольку решения совета IIHF признаны не санкцией, а реализацией недискриминационной политики безопасности.

Дисциплинарный совет также принял решение в пользу IIHF в отзыве россии прав на проведение молодежных и взрослых чемпионатов мира 2023 года, а также по решению не назначать российских арбитров на международные турниры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: iihf
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
XSport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде