Сборная Украины по хоккею сыграет на зимней Универсиаде

Мужская сборная Украины по хоккею будет выступать на ХХХІ зимней Универсиаде, главных студенческих соревнованиях, которые проходят раз в два года. 12-22 января соревнование примет американский Лейк-Плэсид.

12 июля, организаторы утвердили окончательный список участников хоккейного турнира. За медали Универсиады-2023 сразятся 12 мужских хоккейных команд: Канада, Чехия, Великобритания, Венгрия, Япония, Казахстан, Корея, Латвия, Словакия, Швеция, Украина, США.

Нашу команду к Играм Всемирной универсиады будет готовить дуэт наставников национальной сборной – Вадим Шахрайчук и Константин Симчук. Участие в соревнованиях принимают спортсмены, не старше 25-ти лет.

Также организаторы утвердили список участниц женского хоккейного турнира Универсиады-2023: Канада, Чехия, Великобритания, Япония, Словакия, США.