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Сокол не будет играть в польской хоккейной лиге в сезоне-2022/23
Попытаются заявиться через год
фото - УХЛ
Киевский "Сокол" не смог завершить все формальности, поэтому он не получил разрешения на участие в польской хоккейной лиге. Об этом сообщает официальный твиттер организации.
Одной из причин могли стать финансовые гарантии. 12 июля киевский клуб должен был предоставить окончательный ответ о финансовых гарантиях участия в размере 375 тысяч злотых.
При этом в польской хоккейной лиге отмечают, что "Сокол" заинтересован в участии в турнире в следующем сезоне.
Ранее мы сообщали, что
Sokół Kijów nie zagra w sezonie 2022/23 w Polskiej Hokej Lidze. Ukraiński klub nie zdąży załatwić wszystkich formalności. Sokół jest zainteresowany występami w PHL w kolejnym sezonie. pic.twitter.com/6A7cyXYJbg— PZHL - PIHF (@PZHL) July 12, 2022
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