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Сокол не будет играть в польской хоккейной лиге в сезоне-2022/23

Хоккей
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Попытаются заявиться через год

Сокол не будет играть в польской хоккейной лиге в сезоне-2022/23

фото - УХЛ

UA-Футбол
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Киевский "Сокол" не смог завершить все формальности, поэтому он не получил разрешения на участие в польской хоккейной лиге. Об этом сообщает официальный твиттер организации.

Одной из причин могли стать финансовые гарантии. 12 июля киевский клуб должен был предоставить окончательный ответ о финансовых гарантиях участия в размере 375 тысяч злотых.

При этом в польской хоккейной лиге отмечают, что "Сокол" заинтересован в участии в турнире в следующем сезоне.

Ранее мы сообщали, что IIHF оставила в силе дисквалификацию россии и беларуси.

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В статье: Сокол (Киев)
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