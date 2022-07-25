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Первый и второй номера драфта НХЛ 2022 года пропустят МЧМ

Хоккей
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Турнир стартует 9 августа

Первый и второй номера драфта НХЛ 2022 года пропустят МЧМ

google.co.uk

Новина українською

Первый и второй номера драфта НХЛ нынешнего года пропустят молодёжный чемпионат мира. Об этом сообщает журналист Матей Дерай в "Твиттере".

Журналист опубликовал состав сборной Словакии, в котором нет форварда Юрай Слафковски – первый номер минувшего драфта, выбран "Монреаль Канадиенс". Также в составе отсутствует защитник Шимон Немец, выбранный "Нью-Джерси Дэвилз" под вторым номером.

Ранее Слафковски принимал участие в Олимпиаде-2022 и взрослом ЧМ-2022. Турнир пройдёт с 9 по 20 августа.

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В статье: НХЛ
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