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Канада драматически выиграла финал молодежного чемпионата мира по хоккею

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Кленовые листья были в нескольких сантиметрах от поражения

Канада драматически выиграла финал молодежного чемпионата мира по хоккею

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на воскресенье, 21 августа, в канадском Эдмонтоне состоялся финал чемпионата мира по хоккею среди сборных в возрасте до 20 лет – трофей разыграли команды Канады и Финляндии.

Канадцы забросили по шайбе в первом и втором периоде, но в третьем финны смогли перевернуть все с ног на голову. Хеимосалми сократил отставание, а Кэмелл сравнял счет. Победителя пришлось определять в овертайме.

В какой-то момент финны были очень близки к победному голу, но голкипер на пару с защитником буквально остановили шайбу на линии ворот. После этого Кент Джонсон, в свои 19 лет уже играющий в НХЛ за "Коламбус", забросил третий гол, положив голкипера на лед.

3:2 в пользу Канады, которая выиграла молодежный чемпионат уже в 19-й раз в своей истории. Третье место заняли хоккеисты Швеции, которые в матче за бронзу одолели Чехию 3:1.

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