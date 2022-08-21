Канада драматически выиграла финал молодежного чемпионата мира по хоккею

В ночь на воскресенье, 21 августа, в канадском Эдмонтоне состоялся финал чемпионата мира по хоккею среди сборных в возрасте до 20 лет – трофей разыграли команды Канады и Финляндии.

Канадцы забросили по шайбе в первом и втором периоде, но в третьем финны смогли перевернуть все с ног на голову. Хеимосалми сократил отставание, а Кэмелл сравнял счет. Победителя пришлось определять в овертайме.

В какой-то момент финны были очень близки к победному голу, но голкипер на пару с защитником буквально остановили шайбу на линии ворот. После этого Кент Джонсон, в свои 19 лет уже играющий в НХЛ за "Коламбус", забросил третий гол, положив голкипера на лед.

3:2 в пользу Канады, которая выиграла молодежный чемпионат уже в 19-й раз в своей истории. Третье место заняли хоккеисты Швеции, которые в матче за бронзу одолели Чехию 3:1.