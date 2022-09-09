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НХЛ выступила с заявлением по поводу смерти Елизаветы ІІ
Лига выразила свои соболезнования
google.co.uk
Национальная хоккейная лига выступила с заявлением по поводу смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
"Национальная хоккейная лига скорбит о кончине и отмечает замечательную жизнь королевы Елизаветы II. Она занимала особое место в сердцах канадцев и во время своего 70-летнего правления памятным образом была связана с нашей игрой", — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.
Отметим, что Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.
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