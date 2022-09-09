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НХЛ выступила с заявлением по поводу смерти Елизаветы ІІ

Хоккей
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Лига выразила свои соболезнования

НХЛ выступила с заявлением по поводу смерти Елизаветы ІІ

google.co.uk

Новина українською

Национальная хоккейная лига выступила с заявлением по поводу смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

"Национальная хоккейная лига скорбит о кончине и отмечает замечательную жизнь королевы Елизаветы II. Она занимала особое место в сердцах канадцев и во время своего 70-летнего правления памятным образом была связана с нашей игрой", — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

Отметим, что Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет.

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В статье: НХЛ
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