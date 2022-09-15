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НХЛ проведёт мини-турнир в феврале 2024 года

Хоккей
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Так определятся 2 участника Кубка мира 2024 года

НХЛ проведёт мини-турнир в феврале 2024 года

фото - nhl.com

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Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли сообщил, что в феврале 2024 года пройдёт мини-турнир, в котором будут определены две команды-участницы Кубка мира — 2024.

"Предварительный план состоит в том, чтобы провести мини-турнир в начале февраля для того, чтобы определить, какие две страны заменят сборные Европы и Северной Америки на Кубке мира", — передаёт слова Дэйли журналист Грег Вышински.

Кубок мира по хоккею с шайбой основан в 1996 году. Наряду с Олимпиадой и чемпионатом мира он является одним из самых престижных соревнований по хоккею.

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В статье: Кубок мира
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